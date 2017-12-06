В Наро-Фоминске задержан подозреваемый в "минировании" ЦДМ на Лубянке

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Столичная полиция задержала 49-летнего безработного по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва в здании "Центрального детского магазина на Лубянке".

Задержание прошло утром 5 декабря в подмосковном Наро-Фоминске на улице Московская. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, сообщает Агентство "Москва".

4 декабря неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в ЦДМ на Лубянке, расположенном в Театральном проезде. Из здания эвакуировали около 600 человек. Специалисты проверили помещения магазина и не обнаружили взрывчатых веществ.