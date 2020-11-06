Вице-премьер Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте

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Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Пострадавшего доставили в Центральную клиническую больницу, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь зампредседателя правительства Андрей Матвеев.

"Алексей Логвинович действительно пострадал в результате автоаварии, в настоящее время он находится в ЦКБ", – сообщил Матвеев. Информация о том, в каком состоянии находится вице-премьер, сейчас отсутствует.

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