Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте

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Один человек пострадал в аварии с участием трех авто в районе парка Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Кутузовском проспекте столкнулись автомобили "Таврия", BMW и Nissan", – говорится в сообщении ведомства. По данным источника, пострадавший находился в "Таврии".

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее фура врезалась в отбойник на МКАД. Движение транспорта в районе аварии было временно затруднено.