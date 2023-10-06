Изрезанная сверстницей в лесу под Новосибирском школьница рассказала об инциденте

Фото: Следственный комитет РФ

Новосибирская школьница, которую пыталась убить канцелярским ножом сверстница, рассказала о событиях, произошедших в лесу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пострадавшая уточнила, что они не были подругами с нападавшей, но общались в школе, где учились. 1 октября та пригласила ее погулять и поискать грибы в лесу. Когда они уже возвращались домой, 14-летняя девочка напала на нее сзади с канцелярским ножом в руках.

"Мы встретились у супермаркета, пошли в лес, искали грибы. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках. Она ждала, когда мы пойдем обратно домой: хотела, чтобы я впереди шла и горло мне перерезать", – вспомнила школьница.

Уточняется, что 13-летняя пострадавшая получила множественные раны лица, рук, шеи, а также жизненно важных органов. По ее словам, нападавшая тогда призналась, что еще в 12 лет хотела ее убить. Кроме того, девочка разговаривала сама с собой.

Пострадавшая добавила, что напавшая хотела отрезать ей язык, но по просьбе девочки не стала это делать и укрыла ее курткой. Когда девочка с ножом ушла, школьница позвонила в 112. Спустя 40 минут поисковики обнаружили ее в луже крови под деревом. Сейчас она находится в больнице.

Как сообщал ранее региональный Следственный комитет, по факту покушения на убийство несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело. Инцидент случился 1 октября в лесу на территории дачного поселка Кудряшовского в Новосибирском районе. Подозреваемая задержана.

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