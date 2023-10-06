Тело женщины нашли в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире дома, расположенного на улице Константина Федина в ВАО Москвы, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Полицейских вызвал арендодатель. Он пришел в квартиру и увидел кровавые следы рядом с входной дверью. В самом помещении обнаружили множественные следы крови и нож.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты проводимой по данному факту процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что в Тюмени опознали тело мужчины с огнестрельными ранениями, которое перевозили двое подростков 14 и 18 лет.

Убитым оказался родственник одного из тюменцев. По версии следствия, именно он на фоне личной неприязни застрелил 54-летнего мужчину.

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы