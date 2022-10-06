В России резко увеличилось число финансовых пирамид

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года Центробанк выявил в России порядка 1,5 тысячи финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

"Таких организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, мы за девять месяцев этого года выявили значительно больше, чем в прошлых периодах, порядка 1 481 организации", – сказал представитель регулятора.

По его словам, только с июля по сентябрь было выявлено 527 подобных организаций. Он также добавил, что 392 организации, выявленные за указанный период, – финансовые пирамиды с признаками игровой деятельности.

В середине минувшего лета стало известно о задержании директора сети финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой. По данным правоохранительных органов она собрала у вкладчиков более 5 миллионов долларов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.



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