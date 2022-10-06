Девушка российского футболиста пожаловалась на избиения

Фото: телеграм-канал 112

Девушка нападающего "Балтики" Гочи Гогричиани – Кристина Куддус – сообщила о факте избиения со стороны молодого человека. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

Девушка сообщила, что некоторое время она умалчивала об агрессии со стороны молодого человека. В этот раз, по словам Куддус, спортсмен "перешел все границы".

Куддус рассказала СМИ, что причины агрессии со стороны возлюбленного ей неизвестны. В момент избиения девушки он находился в трезвом состоянии.

"Он был трезвым. Он не пил алкоголь. Агрессия. Он никаких комментариев не делает. Он просто лупит. Он мне разбил полностью телефон", – поделилась девушка.

Она добавила, что после первого случая с переломом носа ей пришлось обратиться в одну из клиник Москвы.

Ранее ММА-блогера Асхаба Тамаева ударили по лицу в Махачкале за неправильную парковку. После удара блогер потерял равновесие и упал на землю.

По словам блогера, он пытался избежать неприятной ситуации, но был втянут в конфликт. После беседы в отделении полиции блогер поехал в больницу, у него диагностировали несколько переломов костей лица.

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