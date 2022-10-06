Легковушка перевернулась на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль врезался в препятствие и перевернулся на западе столицы, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло на 53-м километре внутренней стороны МКАД. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.

Ранее трое подростков в Красноярском крае попали в больницу с различными травмами, которые они получили в ДТП на угнанном автомобиле.

Водитель не справился с управлением, машину унесло в кювет с последующим опрокидыванием. Автомобиль полностью выгорел.



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