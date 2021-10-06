Власти окажут помощь постояльцам пансионата в ТиНАО, где произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Власти Москвы окажут всю необходимую помощь постояльцам частного пансионата для престарелых в ТиНАО, где произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Как только стало известно о задымлении в здании, представители социальной защиты незамедлительно отправились на место происшествия. В результате 37 человек из числа проживающих в приюте временно размещены в учреждениях соцзащиты, где им будет оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще троих постояльцев дома престарелых забрали родственники. В ведомстве отметили, что пансионат не относится к системе городских домов-интернатов и не входит в реестр поставщиков социальных услуг.

С родственниками остальных пожилых людей свяжутся сотрудники департамента и сообщат им всю необходимую информацию. Кроме того, граждане могут узнать о состоянии родственников и их месте нахождения, позвонив на горячую линию: 8 (495) 276-11-55 (работает ежедневно с 8:00 до 20:00).

Пожар в доме престарелых в деревне Летово в ТиНАО произошел 6 октября. Спасателям сообщили, что из-под кровли двухэтажного здания пансионата шел дым.

Сотрудники МЧС выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по данному факту. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.