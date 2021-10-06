Прокуратура проведет проверку после обрушения части крепостной стены в Дагестане

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Прокуратура организовала проверку после обрушения крепостной стены XIX века в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Часть стены обрушилась 6 октября возле ворот имама Шамиля в Гунибском районе. По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.

В администрации района рассказали, что в момент обрушения рядом находилась группа туристов.

"Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей. Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – передает слова представителя администрации РИА Новости.

Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства, в том числе в части соблюдения уполномоченными органами требований к содержанию объектов культурного наследия.

Крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

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