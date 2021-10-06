Прокуратура проведет проверку после обрушения части крепостной стены в Дагестане

06 октября, 21:14
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Прокуратура организовала проверку после обрушения крепостной стены XIX века в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Часть стены обрушилась 6 октября возле ворот имама Шамиля в Гунибском районе. По информации прокуратуры, инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.
В администрации района рассказали, что в момент обрушения рядом находилась группа туристов.
"Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей. Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – передает слова представителя администрации РИА Новости.
Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства, в том числе в части соблюдения уполномоченными органами требований к содержанию объектов культурного наследия.
Крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Москве пострадал рабочий после падения части памятника Крылову. Ему потребовалась госпитализация.
В Дагестане из-за дождей обвалилась крепостная стена XIX века
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