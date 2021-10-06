Появилось видео задержания обвиняемых в избиении пассажира в столичном метро

Видео: ГУ МВД России по г. Москве

Министерство внутренних дел РФ показало кадры с задержанием обвиняемых в избиении пассажира в поезде метро Москвы.

На кадрах видно, как правоохранители бегут за злоумышленниками в метро, после чего задерживают их на улице.

Ранее суд арестовал всех троих обвиняемых по делу об избиении пассажира в столичном метро. Под стражу заключили мужчин в возрасте 22-х и 26-ти лет и 21-го года.

Пострадавший рассказал, что когда его избивали, в вагоне было много пассажиров, но никто за него не заступился. По его словам, конфликт начался после того, как девушка попросила шумных пассажиров, чтобы они вели себя тише.

