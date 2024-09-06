ВСУ трижды обстреляли Шебекино за вечер 5 сентября

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ трижды обстреляли Шебекино Белгородской области за вечер 5 сентября, повредив 15 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. После подомового обхода в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения", – написал глава региона.

Гладков сообщил, что в городе после обстрелов возникло много пожаров, которые были оперативно потушены сотрудниками МЧС совместно с бойцами самообороны. Он уточнил, что информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с администрацией Гладкова формируют добровольческий отряд "Барс-Белгород".

Задачами создаваемого формирования станут защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с беспилотниками, противодействие диверсионно-разведывательным группам в регионе, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО. В Минобороны сообщили, что в настоящее время личный состав отряда добровольцев проходит интенсивную подготовку и обучение.