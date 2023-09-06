Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении адвоката Удуняна

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Мужчину обвинили в хулиганстве, избиении нескольких человек и мелком взяточничестве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Также по уголовному делу в качестве обвиняемого по статье "Получение взятки" и "Превышение должностных полномочий" привлечен 33-летний теперь уже бывший младший инспектор дежурной службы одного из столичных следственных изоляторов", – отметили в прокуратуре.

В рамках расследования дела удалось установить, что в ночь на 23 октября 2021 года Удунян находился в состоянии алкогольного опьянения и стоял возле служебного входа в ресторан на улице Малой Грузинской. Позже он достал предмет, напоминающий пистолет, и направил его на других посетителей заведения. Те, в свою очередь, отошли на безопасное от обвиняемого расстояние.

Позже Удунян, находясь в отеле на Новинском бульваре, выбил дверь в один из номеров, угрожая гражданам, находящимся внутри. В результате он применил физическое насилие по отношению к женщине и мужчине, причинив легкий вред здоровья последнему, добавили в прокуратуре.

В марте этого года адвокат, находясь в одном из СИЗО столицы, предложил младшему инспектору дежурной службы изолятора вознаграждение за передачу в обход установленных запретов и ограничений запрещенных на территории изолятора алкогольных напитков и продуктов питания.

Как отмечают в прокуратуре, инспектор нарушил закон и принес то, что его попросил Удунян, получив за это денежное вознаграждение. в виде двух подарочных карт сети гипермаркетов на сумму 3 и 5 тысяч рублей, а также некоторые другие продукты и напитки.

Удунян был заключен под стражу 30 ноября прошлого года. Отмечалось, что в октябре прошлого года он подпал под запрет определенных действий из-за конфликта в ресторане с другим посетителем, который перерос в драку.

После этого адвокат участвовал в конфликте, участницей которого также стала бывшая жена футболиста Дениса Глушакова Дарья. По данным СМИ, 23 ноября 2023 года она находилась с молодым человеком в номере отеля "Лотте Плаза", когда в помещение ворвался Удунян и напал на присутствовавших.



"Московский патруль": суд арестовал следователя и адвоката по делу о взятке