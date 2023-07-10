Подозреваемым в нападении на адвоката Елену Пономареву избрали меру пресечения

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на адвоката Елену Пономареву в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Москве.

Ранее СК подал ходатайство в Кунцевский районный суд с просьбой арестовать фигурантов дела о нападении на правозащитницу. В ведомстве отметили, что мотивом преступления подозреваемых стала профессиональная деятельность потерпевшей.

6 июля злоумышленники напали на Пономареву, которая находилась по адресу Рублевское шоссе, 16, корпус 1. Женщина получила ожог глаз второй степени. По ее словам, ранее она уже получала угрозы с фотографиями ее близких, а также имущества и собаки.

Уже 7 июля стало известно, что подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения были задержаны при поддержке Санкт-Петербургского линейного управления МВД России. Следственный комитет организовал расследование уголовного дела.

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