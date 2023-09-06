Признаки острой кишечной инфекции выявили у 27 детей в Карачаево-Черкесии

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В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии обнаружили уже 31 случай острой кишечной инфекции, включая 27 детей, которым еще не исполнилось 17 лет. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, все пострадавшие доставлены в больницы. Им уже оказывают амбулаторную медпомощь врачи, их состояние не вызывает опасений. В других районах республики эпидемиологическая обстановка сохраняется в норме.

Роспотребнадзор уже предпринимает комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить распространение заболевания. Во время расследования специалисты ведомства взяли пробы водопроводной и речной воды, а также биоматериал от пострадавших. Сейчас определяются наиболее вероятные источники острой кишечной инфекции и пути ее передачи.

Организации, которая занимается водоснабжением в районе, посоветовали провести комплекс противоэпидемических мероприятий, включая гиперхлорирование подаваемой местным гражданам питьевой воды.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу заведения "Пицца.Суши.Вок" в связи с выявленными двумя случаями кишечной инфекции после употребления их продукции. По информации ведомства, когда пострадавшим привезли заказ, то на продукции отсутствовала маркировка о дате изготовления и сроках годности.

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