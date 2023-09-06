ВСУ обстреляли окраину села Вязового Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли окраину села Вязового Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы Белгородской области, в результате атаки никто не пострадал. Однако нанесены повреждения линии электропередачи.

"Под отключение подпадают абоненты сел Вязового и Илек-Пеньковка", – отмечается в сообщении.

Гладков подчеркнул, что скоро аварийные бригады приступят к ликвидации последствий.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА Украины самолетного типа над Навлинским районом. По его словам, никто в результате инцидента не пострадал. Также не было разрушений. В свою очередь, оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

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