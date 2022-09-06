Ударившую более 100 раз ножом инвалида жительницу Чувашии будут судить

13:26
Фото: chuvashia.sledcom.ru
В Чувашии женщину отправят под суд за убийство инвалида, которому она нанесла более 100 ножевых ранений. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации следователей, все случилось 2 февраля. 57-летняя женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта ударила сожителя, который не мог самостоятельно ходить, не менее 105 раз ножом и не менее 20 – руками и ногами по различным частям тела.
В результате мужчина скончался на следующий день в реанимационном отделении. Уголовное дело было возбуждено по пунктам "в" и "д" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Из заключения судебно-психиатрической экспертизы следует, что женщина в момент совершения преступления была вменяемой.
"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный суд Чувашской Республики для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что гражданка до этого уже не раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.
Ранее в Москве задержали 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве своего дедушки. Тело 85-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области головы и туловища обнаружили в квартире на улице Радужной. Следователи установили причастность к произошедшему его внучки после изучения камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и восстановления хронологии событий.
Девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что совершила преступление на бытовой почве в ходе ссоры.
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