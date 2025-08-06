Вдова комментатора Гришина опровергла наличие алкоголя в его крови в момент гибели

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Судмедэкспертиза не выявила в крови спортивного комментатора Александра Гришина алкоголь. Об этом сообщила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) вдова журналиста Анастасия Гришина.

Информацию о том, что журналист в момент гибели якобы находился в нетрезвом виде, ранее сообщил ТАСС источник в полиции.

О смерти Гришина на 48-м году жизни стало известно во вторник, 5 августа. Супруга комментатора рассказала, что муж погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе, когда шел сильный дождь.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре уточнили, что комментатор умер ночью на станции Битца, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Его сбил электропоезд, следовавший по маршруту Волоколамск – Серпухов. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Гришин начал карьеру в 2002 году на телеканале "7ТВ". С 2004 по 2015 год работал комментатором на канале "Спорт", с 2015 до 2018 года – на канале "Матч ТВ". Начиная с 2018 года работал на Первом канале.

