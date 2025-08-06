Силы ПВО ликвидировали 6 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 6 украинских дронов над российскими регионами за три часа, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 22:50 по московскому времени во вторник, 5 августа. Четыре БПЛА было ликвидировано над территорией Ростовской области, один – в небе над Брянской областью и один – над территорией Калужской области.

Ранее массированная атака украинских БПЛА была отражена в Ростовской области. В результате этой атаки в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание на площади 500 квадратных метров.

Также силы ПВО уничтожили 24 украинских дрона в небе над регионами РФ ночью 5 августа. Из них 13 – в небе над Брянской областью и 7 над территорией Ростовской области. Еще по два БПЛА были сбиты над Калужской и Смоленской областями.