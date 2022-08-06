Автомобиль и автобус столкнулись на ТТК в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло на Третьем транспортом кольце (ТТК) в столице, есть пострадавшие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"На пересечении ТТК и Звенигородского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. По предварительной информации, два человека пострадали", – рассказал он.

В свою очередь, в ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили информацию о произошедшей аварии. Однако, в ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00 5 августа. По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров.