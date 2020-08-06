В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 12 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, за время пандемии в столице скончались 4 546 человек с подтвержденным коронавирусом.

За прошедшие сутки в России выявили 5 267 новых случаев коронавируса. При этом в 1 380 случаях у пациентов отсутствовали клинические проявления.

В Москве от инфекции вылечились 1 254 пациента. Таким образом, общая численность вылечившихся от коронавируса в столице составила 186 223 человека.

По последним данным, Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев COVID-19. Темп прироста заболевания коронавирусом в городе составляет 0,3 процента.