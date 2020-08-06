Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24
Количество новых случаев коронавирусной инфекции в столице составляет 5,4 на 100 тысяч человек. Среди субъектов Российской Федерации Москва занимает 17-е место. Об этом заявили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Темп прироста заболевания коронавирусом в городе составляет 0,3%. В результате Москва входит в топ регионов страны с низкими показателями заболеваемости.
За последние сутки в России выявили 5 267 новых случаев коронавируса. В Москве специалисты установили 684 новых случая коронавируса, в Свердловской области – 183, в Ханты-Мансийском автономном округе – 160, в Московской области и Санкт-Петербурге – по 159.
Кроме того, в Госдуме поддержали введение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Депутат Александр Петров объяснил, что административные шаги по расширению национального календаря вакцинации потребуют дополнительного финансирования.
Всего за все время пандемии в России выявлено 871 894 случаев COVID-19, вылечились 676 357 человек, скончались 14 606.
Еще 1 254 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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