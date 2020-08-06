В Мытищах задержали приезжую по подозрению в истязании малолетнего сына

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В подмосковных Мытищах задержали 33-летнюю жительницу Саратовской области, подозреваемую в истязании малолетнего сына, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по области.

По данным следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина систематически причиняла физические страдания своему ребенку, оскорбляя его и нанося побои. Ее действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Следователи осмотрели место происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы.

Уточняется, что следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины. Мальчик сейчас находится с отцом.

Ранее в подмосковном Талдоме мужчина до смерти забил своего шестилетнего сына из-за плохого поведения. Со слов отца, ребенок упал с лестницы в подъезде.