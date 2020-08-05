Полиция нашла родителей брошенного в коляске мальчика в Дорогомилове

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Сотрудники полиции установили предполагаемых родителей ребенка, найденного в Дорогомилове в коляске. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска предполагаемые родители ребенка установлены и доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", – рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

В ведомстве также отметили, что продолжается выяснение обстоятельств инцидента.

Прохожий обнаружил ребенка на улице в Дорогомилово в ночь на 5 августа. Коляска с малышом находилась на улице Студенческая. По факту произошедшего была инициирована доследственная проверка.

