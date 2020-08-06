Производство "лекарств" из мертвых рептилий выявили в столичной аптеке

Видео: Агентство "Москва"

Нелегальное производство "лекарств" из мертвых рептилий выявили в частной гомеопатической аптеке на улице Мосфильмовской. Сотрудники Росздравнадзора сделали контрольную закупку, сообщает Агентство "Москва"

В ходе осмотра обнаружены лекарственные препараты, изготовленные из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения, а также сосуд с неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями.

Сотрудники аптеки пояснили, что применение этих лекарств исключает вероятность заражения коронавирусом. Также они уточнили, что жидкость из сосуда с рептилиями предназначалась для лечения детей.

Препараты были арестованы, неустановленную жидкость и мертвых рептилий успел уничтожить сотрудник аптеки. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В июле сотрудники столичной полиции задержали пятерых человек, которых подозревают в незаконном изготовлении и обороте незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.

Злоумышленники продавали лекарства под маркой известного бренда. Готовые вещества разливали по стеклянным флаконам и наносили брендированные этикетки.