В двух округах Магаданской области объявили ЧС

03:25
03:25
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Тенькинском и Сусуманском округах Магаданской области объявлен режим ЧС. Экстренные меры связаны с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по области Любомира Мухи.
В понедельник работники дорожных служб закрыли для проезда всех видов транспорта федеральную трассу "Колыма" на 1562-м километре – ее размыло дождями сразу на нескольких участках.
"В Ягоднинском городском округе на трассе Колыма произошел размыв автомобильной дороги на 1562 километре. В настоящее время доставлена труба водозаборная, установлена. Проводится работа по восстановлению дорожного полотна", – рассказал Любомир Муха.
В МЧС заверили, что делают все возможное для восстановления инфраструктуры округов.
"Работает оперативная группа главного управления в данном районе, а также оперативная группа министерства дорожного хозяйства правительства Магаданской области. Принимаются меры по восстановлению и минимизации последствий", – заявил начальник ведомства.
Несколькими днями ранее спасатели распространили предупреждение о наступающих проливных дождях. Рекомендовалось готовить все силы экстренных служб к возможной ликвидации чрезвычайной ситуации.
Ранее в Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов. На место происшествия к утру доставят роботов пожаротушения.
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