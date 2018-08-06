Попечительский совет фонда Доктора Лизы прокомментировал дело о хищении

06 августа 2018, 23:58
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
У попечительского совета фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" нет претензий к прежнему руководству, связанных с хищениями и растратами, сообщил председатель Михаил Федотов.
"Все претензии следствия касаются прежнего руководства организации. Сейчас оно отставлено и к руководству пришли совсем новые люди, к которым у попечительского совета и Следственного комитета нет претензий", – цитирует Федотова Агентство "Москва". Он добавил, что эффективность расходования средств экс-руководителями вызывала сомнения у совета, но претензии не были связаны с хищениями.
По словам Федотова, проверка в отношении фонда длилась более двух месяцев. Возбуждение уголовного дела должно быть связано с ее результатами, пояснил он. Председатель совета подчеркнул, что не знает подробностей. "В рамках доследственной проверки СК проводил разные опросы сотрудников организации", – отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы" почти на 1,8 миллиона рублей. По данным следователей, в июле 2017 года фонд заключил контракт с адвокатом Анной Агранович. Однако еще в 2015 году аналогичный контракт был заключен с правозащитником Александром Куликовским. Предполагалось, что юрист будет консультировать подопечных фонда, помогать с письмами, обращениями, ходатайствами в правоохранительные органы, суды и органы власти.
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