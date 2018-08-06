Возбуждено дело о злоупотреблении в фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы"

06 августа 2018, 18:44
Фото: Портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы" почти на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следователей СК, злоупотребления были связаны с заключением контракта с двумя юристами. Как полагают в Следственном комитете, в июле 2017 года фонд заключил контракт с адвокатом Анной Агранович. Однако еще в 2015 году аналогичный контракт был заключен с правозащитником Александром Куликовским. Юрист должен был консультировать подопечных фонда, помогать с письмами, обращениями, ходатайствами в правоохранительные органы, суды и органы власти.
Адвокату Агранович за июнь выплатили 356 тысяч рублей. Помимо этого, ее зарплата составляла 180 тысяч рублей в месяц. В общей сложности она получила от фонда 1,79 миллиона.
Уголовное дело возбуждено по статье "Злоупотребление полномочиями".
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