Дело возбуждено в отношении подростка, планировавшего теракт в Дагестане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Уголовное дело о покушении на совершение теракта возбуждено в отношении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По данным ведомства, в марте этого года подросток хотел совершить теракт в Буйнакске. Для этого в июле он забрал из тайника самодельное взрывное устройство, но довести задуманное до конца не смог, так как был задержан.

Подростка уже арестовали. Сейчас проводятся следственные мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Ранее в Санкт-Петербурге была задержана 23-летняя россиянка при подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Известно, что в апреле девушка по заданию выехала в город для наблюдения за сотрудником оборонного предприятия. Ее удалось остановить в момент закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) под его машину.

При этом, по данным ФСБ, девушка инициативно установила контакт с представителем украинских спецслужб, сообщив о готовности принимать участие в диверсионно-террористической деятельности. Она рассчитывала получить гражданство в одной из стран Евросоюза (ЕС).

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

