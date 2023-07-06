Пожар вспыхнул в бизнес-центре на севере Москвы

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Пожар вспыхнул в здании бизнес-центра в столичном Беговом районе, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18:35. Пожар вспыхнул по адресу 3-я улица Ямского Поля, дом 22, корпус 3, строение 3.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит загорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется", – поделились в пресс-службе.

По данным ТАСС, в результате пожара есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Москве воспламенилась автозаправочная станция. Площадь возгорания достигала трех квадратных метров. Пострадавших не выявили. В 10:06 пожар был ликвидирован.