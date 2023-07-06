Рабочий погиб во время ремонта лифта в доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Во время ремонта лифта в жилом доме по улице Михневской на юге Москвы зажало рабочего, в результате чего он погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

39-летний специалист коммерческой субподрядной организации скончался на месте.

"Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – поделились в ведомстве.

Ранее сообщалось, что лифт рухнул в многоэтажном жилом доме в подмосковном Воскресенске. В результате ЧП травмы получили два человека.

Инцидент произошел в 14-этажном здании на улице Хрипунова, доме 3. Лифт упал с пятого этажа. Пострадавших госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести.

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