Мужчина умер в национальном парке "Долина Смерти" в США

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Мужчина скончался от жары в национальном парке "Долина Смерти" в США. Об этом сообщается на сайте парка.

"3 июля утром 65-летний мужчина из Сан-Диего был найден в своем автомобиле в национальном парке "Долина Смерти", – сказано в заявлении.

Отмечается, что мужчину без сознания обнаружили в автомобиле с двумя спущенными колесами недалеко от дороги, проходящей через парк. Окна были открыты, кондиционер не работал. Спасатели констатировали смерть от теплового удара.

По информации пресс-службы парка, днем ранее температура в Долине Смерти достигла 52,2 градуса, ночью – 36 градусов.

Ранее британский актер Джулиан Сэндс был найден мертвым в горах Сан-Габриэль в Южной Калифорнии. Он пропал в январе, с того момента провели 8 поисково-спасательных операций.

До этого датский блогер Альберт Дирлунд сорвался со склона горы Сечеда в Доломитовых Альпах в Италии во время съемки видео для своего YouTube-канала. На месте происшествия была организована спасательная операция.

Около тысячи человек оказались в ловушке Долины Смерти в Калифорнии