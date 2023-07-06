14:07Происшествия
Мужчина умер в национальном парке "Долина Смерти" в США
Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT
Мужчина скончался от жары в национальном парке "Долина Смерти" в США. Об этом сообщается на сайте парка.
"3 июля утром 65-летний мужчина из Сан-Диего был найден в своем автомобиле в национальном парке "Долина Смерти", – сказано в заявлении.
Отмечается, что мужчину без сознания обнаружили в автомобиле с двумя спущенными колесами недалеко от дороги, проходящей через парк. Окна были открыты, кондиционер не работал. Спасатели констатировали смерть от теплового удара.
По информации пресс-службы парка, днем ранее температура в Долине Смерти достигла 52,2 градуса, ночью – 36 градусов.
Ранее британский актер Джулиан Сэндс был найден мертвым в горах Сан-Габриэль в Южной Калифорнии. Он пропал в январе, с того момента провели 8 поисково-спасательных операций.
До этого датский блогер Альберт Дирлунд сорвался со склона горы Сечеда в Доломитовых Альпах в Италии во время съемки видео для своего YouTube-канала. На месте происшествия была организована спасательная операция.
Около тысячи человек оказались в ловушке Долины Смерти в Калифорнии
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