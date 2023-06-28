Актер Джулиан Сэндс найден мертвым в горах Калифорнии – СМИ

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Британский актер Джулиан Сэндс был найден мертвым, после того как пропал без вести в горах Сан-Габриэль в Южной Калифорнии в январе. Об этом сообщает CNN.

"Актер Джулиан Сэндс был объектом продолжающихся поисков в горах с января", – указано в сообщении.

65-летний Сэндс был известен зрителям по ролям в фильмах "Чернокнижник" и "Комната с видом". Он также снимался в таких картинах, как "Покидая Лас- Вегас", "Тринадцать друзей Оушена" и сериалах "24 часа" и "Декстер".

О его пропаже стало известно еще 13 января. Сообщалось, что актер отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болд и не вернулся домой.

С тех пор были проведены 8 поисково-спасательных операций, однако тело удалось обнаружить лишь на прошлой неделе.