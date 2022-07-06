Умер генсек ОПЕК Мухаммад Баркиндо

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Генсек Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), нигерийский политик Мохаммед Баркиндо умер на 64-м году жизни. Об этом сообщил управляющий директор Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри в своем Twitter.

По его словам, Баркиндо скончался примерно в 01:00 6 июля по московскому времени.

"Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", – сообщил Кьяри.

Ранее стало известно о смерти президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян. Он скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В последние годы Халифа бен Заид Аль Нахайян практически не занимался делами, а управление страной передал наследному принцу Мухаммеду бен Зейду.