Скончался депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

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Умер депутат Госдумы РФ от Татарстана Фатих Сибагатуллин, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

Политика не стало в ночь на 24 июня. Сибагатуллину было 72 года. О причинах смерти не сообщается.

Минниханов выразил соболезнования семье депутата, назвав его яркой фигурой и настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю.

Фатих Сибагатуллин был депутатом Госдумы РФ V, VI и VII созывов. Какое-то время он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, возглавлял Нурлатский район и был депутатом Госсовета Татарстана. У парламентария остались жена и семеро детей.