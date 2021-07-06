В Подмосковье подростки развели костер у мемориала в честь победы в войне

17:52
Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности
В Можайском городском округе Подмосковья на территории мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне подростки развели костер. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
"По предварительной информации, несколько несовершеннолетних устроили костер на территории мемориала. Проведение проверки поручено Можайской городской прокуратуре", – говорится в сообщении.
Во время проверки специалисты оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
Житель Химок выбросил телевизор в Вечный огонь
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