В Подмосковье подростки развели костер у мемориала в честь победы в войне

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности

В Можайском городском округе Подмосковья на территории мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне подростки развели костер. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По предварительной информации, несколько несовершеннолетних устроили костер на территории мемориала. Проведение проверки поручено Можайской городской прокуратуре", – говорится в сообщении.

Во время проверки специалисты оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в подмосковных Химках полицейские задержали мужчину, бросившего телевизор в Вечный огонь. В результате проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.