В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили в телеграм-канале столичного управления СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

В СК заявили, что 6 мая 2025 года фигурант, находясь около подъезда жилого дома, расположенного на улице Гарибальди, на почве личной неприязни нанес не менее одного колото-резаного ранения в область груди мужчине. Потерпевший спустя время скончался в больнице.

В ведомстве сообщили, что специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Щелкове вынес приговор 35-летнему местному жителю по делу об убийстве сестры. Это произошло 5 января в поселке Лосино-Петровском Свердловского городского округа. Злоумышленник задушил сестру, но вызвал скорую помощь лишь через несколько дней. Он заявил, что сестра плохо себя чувствовала и мешала ему спать. Его признали виновным в убийстве и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.