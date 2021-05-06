Число жертв перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 – СМИ

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Число жертв перестрелки в метро Рио-де-Жанейро увеличилось до 25. Об этом информирует портал G1.

Ранее сообщалось о 23 погибших, в числе которых был один офицер полиции и 22 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

На данный момент количество ликвидированных преступников возросло до 24. Это максимальное количество жертв полицейской операции с 2016 года.

В начале мая сообщалось о вооруженном конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. В результате столкновений погибли 33 жителя Киргизии. К настоящему моменту стороны договорились о полном прекращении огня.