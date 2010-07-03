Сотрудники "Шереметьево" и "Аэрофлота" не фигурируют на видео с неэтичными высказываниями

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Сотрудники аэропорта Шереметьево не причастны к видеозаписи, на которой неизвестные посмеялись над катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – заявили в пресс-службе.

В авиагавани отметили, что по данному факту службой безопасности Шереметьево проведено оперативное служебное расследование.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором якобы сотрудники аэропорта Шереметьево обсуждают возгорание самолета. Один из участников ролика произносит фразу: "Нормально он сел, с огоньком".

5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Возбуждено уголовное дело. К ЧП могли привести недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна или неблагоприятные метеоусловия.