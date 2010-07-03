СК проверит информацию о выселении семьи ветерана в Москве

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Следователи проверят публикации о выселении семьи ветерана Великой Отечественной войны из квартиры на востоке столицы. Об этом сообщает московский главк СК.

Со слов 94-летнего фронтовика, который пообщался со СМИ, они с супругой могли стать жертвами мошенников.

Сейчас криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Они дадут юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По итогам проверки примут процессуальное решение.

