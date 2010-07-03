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За помощью после ЧП в Шереметьеве обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Подмосковья.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

