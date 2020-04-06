Зараженный коронавирусом врач футбольного клуба покончил с собой

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Врач французского футбольного клуба "Реймс", инфицированный коронавирусом COVID-19, покончил с собой. Об этом пишет местная газета Parisien.

Бернару Гонсалесу было 60 лет. Вместе с Гонсалесом на карантине была его жена, также зараженная COVID-19.

"Я с грустью думаю о его родителях, о жене и семье. Он стал побочной жертвой COVID-19, из-за того, поскольку его тест дал положительный результат, и он находился на 14-дневном карантине", – сказал мэр города Реймс Арно Робине.

По словам градоначальника, он хорошо знал Гонсалеса. Ему также известно о письме, которое написан врач перед тем, как покончил с собой.

"Я знаю, что он оставил записку, в которой объяснил свой поступок, но мне неизвестно ее содержание", – пояснил мэр.

Как сообщил один из игроков клуба "Реймс", доктор никогда не говорил о своем инфицировании коронавирусом.

Пресс-служба футбольной команды на официальной странице в Twitter попрощалась с врачом. При этом причина смерти указана не была.

Ранее директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил о состоянии главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. По словам специалиста, болезнь протекает не в тяжелой форме.