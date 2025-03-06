CNN: в США вор проглотил бриллиантовые серьги за 770 тыс долларов

Фото: orlando.gov

В американском штате Флорида подозреваемый в краже проглотил две пары бриллиантовых сережек Tiffany&Co., цена которых составляет около 770 тысяч долларов, во время задержания на обочине шоссе. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN.

По данным издания, мужчину доставили в медучреждение, где ему провели рентген. При этом на данный момент серьги все еще не извлекли.

Как подчеркнуло здание, во время преступления пострадал один из продавцов-консультантов. Полиция смогла распознать автомобиль подозреваемого по камерам наблюдения.

Ранее незнакомец пробрался в дом к жительнице США и стоял около ее кровати. Когда 50-летняя Энн Клайн из Портланда проснулась, она увидела стоящего над ней незнакомца. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.

Женщина спросила, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, так как она сдала ему комнату. После этого Клайн позвонила в полицию, а незнакомец начал стирать отпечатки пальцев с дверных ручек.

