Во Владимире мужчина кошкой разбил зеркало лифта

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Правоохранители разыскивают во Владимире мужчину, разбившего зеркало в лифте кошкой. О происшествии сообщается на портале регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел в доме на улице Нижняя Дуброва. Правоохранители посмотрели записи с камер.

"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что зеркало было повреждено в результате действий неизвестного мужчины, бросившего в кабину лифта кошку. После произошедшего животное убежало", – уточняется в публикации.

Сотрудники полиции организовали проверку. Личность злоумышленника выясняется.

Ранее волонтеры обнаружили живую собаку с простреленной головой в мусорном баке в городе Волжском Волгоградской области. Они доставили животное в ветклинику, где выяснилось, что пес был ранен не пулей, а пыжом от охотничьего ружья.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что собаку к мусорной площадке привезли мужчина и мальчик. Вышедший из автомобиля водитель вытащил животное за хвост из багажника и кинул в бак, а затем прикрыл картонками, чтобы никто не увидел.

