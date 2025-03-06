06 марта, 12:39Происшествия
Во Владимире мужчина кошкой разбил зеркало лифта
Инцидент произошел в доме на улице Нижняя Дуброва. Правоохранители посмотрели записи с камер.
"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлено, что зеркало было повреждено в результате действий неизвестного мужчины, бросившего в кабину лифта кошку. После произошедшего животное убежало", – уточняется в публикации.
Сотрудники полиции организовали проверку. Личность злоумышленника выясняется.
Ранее волонтеры обнаружили живую собаку с простреленной головой в мусорном баке в городе Волжском Волгоградской области. Они доставили животное в ветклинику, где выяснилось, что пес был ранен не пулей, а пыжом от охотничьего ружья.
Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что собаку к мусорной площадке привезли мужчина и мальчик. Вышедший из автомобиля водитель вытащил животное за хвост из багажника и кинул в бак, а затем прикрыл картонками, чтобы никто не увидел.
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