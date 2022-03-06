ДТП с участием автозака произошло в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

ДТП с участием автобуса ГУ МВД РФ, который двигался со включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, произошло в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.

Уточняется, что авария произошла около 15:10 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Хамовнический вал.

На момент ДТП в автобусе находились 29 человек, из которых 5 правоохранителей и задержанные за участие в несанкционированной акции граждане.

По предварительной информации, 9 участников происшествия получили легкие ушибы, три сотрудника МВД и 6 граждан. Все были осмотрены медиками.

На данный момент на месте ЧП работают оперативные службы города.

Ранее автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на трассе в Свердловской области. По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса допустил выезд на встречную полосу и наехал на дорожное ограждение. В результате автобус перевернулся.



