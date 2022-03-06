ФСБ задержала участника запрещенного в РФ "Правого сектора" в Ростовской области

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Правоохранительные органы в Ростовской области задержали гражданина Украины, состоящего в украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом сообщает "Интерфакс".

"...на территории региона выявлен гражданин Украины, принимавший участие в боевых действиях на стороне незаконного вооруженного формирования "Украинская добровольческая армия", член запрещенной на территории РФ экстремистской организации "Правый сектор", – сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела: по части 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"), а также по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

По данным ФСБ, на месте жительства подозреваемого нашли и изъяли предметы, указывающие на участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

Накануне в Рязанской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки "М.К.У". Сообщается, что его подозревают в администрировании тематических радикальных сообществ по указанию главаря "М.К.У.", гражданина Украины Егора Краснова.