ТАСС: генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ Гриднев отдал мошенникам 19,5 млн руб

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Около 19,5 миллиона рублей отдал телефонным мошенникам 85-летний генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ в отставке Герман Гриднев. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, первый раз аферисты позвонили офицеру под видом сотрудников оператора связи и попросили его данные для перерегистрации телефона. Второй звонок поступил от якобы сотрудников спецслужб. Злоумышленники убедили Гриднева в том, что часть его денег похищена и переведена в пользу ВСУ, рассказал собеседник агентства.

Для получения алиби Гридневу предложили передать оставшиеся средства специальному человеку, что мужчина и сделал, добавил источник. Позже генерал-лейтенант понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в РЖД предупредили о мошенниках, которые действуют от лица холдинга в соцсети "Вконтакте". В компании призвали не реагировать на сообщения, отправленные якобы от лица РЖД, но не с официального аккаунта. Также граждан предостерегли от перехода по подозрительным ссылкам и передачи личных данных.