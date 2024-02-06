Обшивка фасада загорелась у ТРЦ "Ривьера" на юге Москвы

Видео: телеграм-канал Mash

Обшивка фасада здания ТРЦ "Ривьера" загорелась на Автозаводской улице в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Как заявили в ведомстве, информация о возгорании поступила в МЧС 6 февраля в 09:04. Уже в 09:24 пожарным удалось локализовать огонь, а в 09:34 – полностью ликвидировать.

При этом никто из граждан не пострадал из-за пожара, а эвакуация не потребовалась.

"Обстановка на месте спокойная", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в Усть-Илимске Иркутской области вспыхнул пожар. Изначально площадь возгорания составляла 400 "квадратов", позже она увеличилась до 700 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар.



Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском