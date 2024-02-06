Пассажиры рейса Саранск – Москва вылетели из аэропорта Пензы

Фото: depositphotos/Chalabala

Рейс Саранск – Москва, который днем ранее не смог вылететь из-за ситуации с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, отправился в российскую столицу из аэропорта Пензы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Там уточнили, что пассажиров доставили до аэропорта на автобусе.

Инцидент произошел 5 февраля в 20:34 по московскому времени. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП в аэропорту Саранска. Отмечалось, что борт выкатился с полосы примерно на 10 метров.

В самолете находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал, а самолет повреждений не получил.

Как уточнила исполняющая обязанности министра спорта Мордовии Ольга Игошева, данный инцидент не повлияет на проведение первенства России среди юниоров по фигурному катанию. На тот момент она сообщала, что пассажиры самолета, включая заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову, добрались до гостиницы. Никаких перемен в расписании не планируется, уточнила она.

В самолете находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, а также комментатор Александр Гришин. В свою очередь, Тарасова подтвердила агентству, что борт при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.