Движение по улице Миклухо-Маклая затруднено из-за массового ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Профсоюзная и Миклухо-Маклая в Москве. Из-за этого на участке затруднено движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

"Заняты две полосы движения по улице Миклухо-Маклая в сторону Севастопольского проспекта, для движения свободна одна полоса", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в аварии в районе 60-м километре МКАД. По предварительным данным, на участке МКАД от 57-го по 60-й километр произошли четыре ДТП с участием порядка девяти транспортных средств. В результате пострадали два человека. Пострадавшие выявлены в аварии с участием "Газели" и автокрана.

